Володин призвал отдать Зеленского под трибунал

Власти Украины должны предстать перед судом за расстрел безоружных российских военнопленных, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он отметил, что история ничему не научила Запад, поддерживающий нацистский киевский режим и президента Украины Владимира Зеленского, стоящего во главе.

«Все видели свидетельства расстрела украинскими нацистами наших военнослужащих – лежачих, без оружия. Так ведут себя фашисты. Киевский режим заслуживает самого сурового наказания за свои зверства. Зеленского надо судить. Он должен предстать перед трибуналом», – написал Володин в своем телеграм-канале.

Политик напомнил, что западные страны до сих пор не осудили незаконные действия Киева. После подобных преступлений союзники Зеленского должны понять, кому высказывают поддержку.

«Страны, сотрудничающие с киевским режимом, должны понимать, что поддерживают нацистское государство, садистов, у которых руки по локоть в крови. Такое же молчание в 30-х годах прошлого века привело к созданию фашистского государства, началу Второй мировой войны и гибели миллионов мирных граждан. История ничему не учит», – подвел итог Володин.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту массового расстрела ВСУ пленных российских военнослужащих. Видеозапись расправы опубликовали в Интернет, и она быстро распространилась в соцсетях.

МИД России призвал международные организации осудить расстрел российских пленных. Представитель министерства Мария Захарова предупредила, что никто не уйдет от возмездия. Россия направила генсеку ООН Антониу Гутеррешу письмо о жестоком обращении Украины к российским военнопленным и пообещала поднять этот вопрос на заседаниях Совбеза и Генассамблеи ООН.

Москва, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»