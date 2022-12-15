Daily Mail назвала загрузку ракеты «Ярс» знаком для Запада

Россия подала знак Западу, загрузив новую межконтинентальную баллистическую ракету «Ярс» в пусковую установку в Калужской области, пишет Daily Mail.

Минобороны РФ сообщило, что в Козельском ракетном соединении появилась еще одна ракета с ядерной частью. Она стала второй загруженной в шахту с начала недели. Специалисты провели сложнейшую операцию за несколько часов.

Издание назвало главной целью операции «послать сигнал Западу, что и Великобритания, и США находятся в пределах досягаемости».

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров признал нарастающий риск ядерной войны в связи с ситуацией на Украине. Он отметил, что ядерные державы США, Великобритания и Франция наращивают свое практически прямое участие в конфликте.

Калуга, Наталья Рязанова

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