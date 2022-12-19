МИД России предостерег Запад от введения потолка цен на газ

Посол по особым поручениям МИД России Юрий Сентюрин заявил, что инициатива Евросоюза по потолку цен на газ приведет к деградации рынков.

По его словам, подобные политические решения влияют на экономический процесс, «дестабилизируют рынки» и повышают «уровень неопределенности».

«Это контррыночные инструменты. На мой взгляд, все это приводит к такому неприятному последствию, как деградация рынков. Отказ, попрание международного права», – приводит слова дипломата РИА «Новости».

Напомним, 15 декабря саммит стран Европейского союза не смог согласовать потолок цен на газ и принцип общих закупок топлива. Ожидается, что в понедельник, 19 декабря, министры энергетики стран ЕС продолжат обсуждение вопроса о предельной цене на газ.

Накануне стало известно, что председательствует в Совете Евросоюза Чехия предложила снизить предлагаемый ЕС потолок цен с 275 евро до 188 евро за мегаватт-час. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Кроме того, инициатива Праги предполагает корректировку газового рынка в случае, если цены контрактов на месяц и на год вперед превышают 188 евро за мегаватт-час по индексу крупнейшего газового хаба Европы TTF в течение трех дней. При этом цена TTF должна быть на 35 евро выше средней цены за сжиженный природный газ (СПГ).

Ранее президент России Владимир Путин, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявил, что наша страна не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее национальным интересам.

Москва, Наталья Петрова

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