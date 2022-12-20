Москва обвинила ЕС в попытке скрыть свою причастность к преступлениям на Украине

Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что, пытаясь создать «спецтрибунал» над Россией, Евросоюз хочет скрыть свою причастность к военным преступлениям на Украине

По словам дипломата, «в своем русофобском запале» западные страны готовы пойти на прямое нарушение Устава ООН, а также закрепленных в нем полномочий органов всемирной организации на вмешательство во внутренние дела других государств.

«Евросоюз, который участвует в многомиллиардном финансировании и поставках вооружений на Украину, таким образом пытается прикрыть собственную причастность к массовым случаям совершаемых ВСУ военных преступлений», – заявил Вершинин в интервью РИА «Новости».

Представитель МИД России назвал создание псевдотрибунала «абсурдным замыслом», который не будет иметь никакой юридической силы. По его словам, эта инициатива является юридическим нонсенсом.

Напомним, в сентябре киевский режим предложил 30 странам создать специальный международный трибунал для наказания России за «агрессию» против Украины. В конце ноября МИД Франции начал прорабатывать создание спецтрибунала вместе с европейскими и украинскими партнерами. Еврокомиссия в конце ноября предложила создать специальный международный трибунал по Украине под эгидой ООН. Там отметили, что трибуналу необходима широкая поддержка мирового сообщества, чтобы по-настоящему осудить «преступления» России на Украине.

В Вашингтоне заявили, что США изучают идею создания трибунала по Украине. «Мы изучаем это предложение и прорабатываем данный вопрос», – сказал на прошлой неделе координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Российские власти неоднократно отвергали обвинения Киева в военных преступлениях. МИД России счел идею создания международного суда по Украине «междусобойчиком», подчеркнув, что юрисдикции над РФ у него не будет.

Москва, Наталья Петрова

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