Вашингтон готов отправить Киеву $45 млрд в 2023 году

Проект бюджета США на 2023 год включает расходы на помощь Украине в размере 44,9 млрд долларов. Общие расходы на оборону составили рекордную сумму в 858 млрд долларов, передает Reuters.

Законопроект о государственном финансировании был опубликован перед внесением на голосование. Власти США планируют потратить в следующем финансовом году 1,7 трлн долларов. Теперь республиканцы и демократы должны договориться о том, какие программы получат финансирование и в каком объеме.

Заявленная сумма помощи Украине прописана с подачи Демократической партии, имеющей поддержку в Белом доме. Но республиканцы уже заявили, что демократы при наличии их большинства в парламенте приняли несколько программ не в пользу Штатов.

На конец ноября сумма помощи США в адрес Украины превысила 20 млрд долларов. В начале декабря Белый дом вновь попросил Конгресс одобрить дополнительную помощь Киеву на 37,7 млрд долларов.

Вашингтон, Наталья Рязанова

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