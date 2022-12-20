ЕС отправит в Армению людей для подготовки долгосрочной миссии

Евросоюз признал временную миссию в Армении успешной и решил организовать постоянную миссию. На армянскую территорию отправят специалистов для подготовки, заявил лидер дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
«Сегодня мы начинаем новый этап участия ЕС на Южном Кавказе с переходной командой, которая подготовит почву для возможной долгосрочной миссии ЕС в Армении с конечной целью содействия устойчивому миру в регионе», – цитирует чиновника пресс-служба Совета ЕС.
В начале октября ЕС анонсировал двухмесячную гражданскую миссию на границу Армении и Азербайджана для помощи в достижении мира в регионе.
В сентябре Армения запросила у Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) военную помощь для восстановления территориальной целостности страны и вывода азербайджанских подразделений с территории Армении. Но в ноябре армянский премьер-министр Никол Пашинян отказался подписать проект Декларации СКБ ОДКБ «О совместных мерах по оказанию помощи Республике Армения», назвав документ недоработанным.
Брюссель, Наталья Рязанова
© 2022, РИА «Новый День»
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