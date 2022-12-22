Повышение призывного возраста не отменит отсрочку для студентов – сенатор

Вице-спикер Совета Федерации Юрий Воробьев заявил, что увеличение призывного возраста с 18 лет до 21 года не предполагает отмену отсрочки от службы в армии для студентов.

«Отсрочка все равно остается, конечно, этого никто не менял», – сказал сенатор ТАСС в ответ на соответствующий вопрос.

Он поддержал предложение о повышении призывного возраста, сославшись на то, что «изменилась военная техника и условия ведения боевых действий». «Конечно, люди должны быть более зрелыми, для того чтобы решать задачи Вооруженных сил РФ», – сказал Воробьев.

Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что решение об увеличении возраста призыва на срочную службу в армию может быть принято только через изменения в законодательстве. По его словам, это может произойти в 2023 году.

«Мы готовы к этой работе. Ждем официальных предложений от министерства обороны по этому вопросу. Что касается сроков, я думаю, что в течение следующего года все вполне может быть реализовано», – сказал парламентарий. Он добавил, что думский комитет по обороне поддерживает инициативу Минобороны.

Накануне министр обороны России Сергей Шойгу в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны предложил поэтапно поднять возраст призыва граждан на военную службу с 18 до 21 года, а предельный возраст призыва увеличить с 27 до 30 лет. Также он выступил за увеличение численности ВС РФ до 1,5 млн человек, в том числе контрактников – до 695 тыс.

Москва, Наталья Петрова

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