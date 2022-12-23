Нидерланды утвердили помощь Украине в сумме 2,5 млрд евро на 2023 год

Власти Нидерландов согласовали будущие расходы на поддержку Украины в 2023 году. В бюджете на это предусмотрено 2,5 млрд евро.

«Нидерланды будут продолжать оказывать помощь Украине: военную, гуманитарную и дипломатическую. Мы выделяем на это 2,5 млрд евро в 2023 году», – цитирует премьер-министра Нидерландов Марка Рютте «Интерфакс».

Планируется, что пакет помощи будет включать поставки вооружений и траты на восстановительные работы. Нидерланды намерены координировать отправку помощи с партнерами ради «увеличения эффективности поставок».

Сенат США одобрил проект бюджета на 2023 год, в котором предусмотрены 44,9 млрд долларов на помощь Украине. Продвигать законопроект приезжал лично президент Украины Владимир Зеленский, который выступил с речью в Капитолии.

Амстердам, Наталья Рязанова

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