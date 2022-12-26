Медведев назвал главный итог 2022 года

Россия и мир в целом навсегда изменились, огромные перемены произошли в сознании россиян, считает зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Он подвел итоги 2022 года в статье для «Российской газеты».

Медведев подчеркнул, что решение о начале спецоперации было трудным и вынужденным. Россия продолжила свою давнюю борьбу с неофашизмом и национализмом, чтобы помешать «разделить на части нашу страну». Запад напрочь забыл уроки Второй мировой войны, а в угоду своим интересам – и фундаментальные принципы правовых отношений.

«Иллюзии закончились, сегодня нас разделяет с западным миром гораздо больше, чем объединяет. Увы, но нам говорить и договариваться на Западе теперь – не с кем, не о чем, да и незачем. На годы, может быть, на десятилетия вперед о нормальных отношениях с Западом можно забыть», – написал политик.

Зампред Совбеза считает, что эпидемию русофобии нужно лечить только «сильными средствами». Запад назвал действия России главной причиной кризиса в мире, но всему виной – системный кризис в западных странах, особенно в США. Все заметнее позиции на мировом рынке Китая, Индии, стран Ближнего Востока, Латинской Америки и Африки, которые «совершенно не горят желанием подчиняться диктату США».

«Западный мир постепенно превращается в осажденную крепость, входы в которую он наглухо закрывает стенами, запирает и бетонирует изнутри. Сам себя заключает в клетку – пока прочий мир спокойно живет на воле», – говорится в статье.

Медведев спрогнозировал, что вскоре в мире образуются несколько макрорегионов, настроенных на партнерство и диалог, хотя и со своими внутренними правилами и логикой развития.

«Вся система международных отношений станет не только многополярной, но и многоукладной, базирующейся на принципах благожелательного невмешательства. Это значительно ослабит влияние ведущих международных структур. Но при этом – позволит укрепить безопасность таких макрорегионов», – считает политик.

Ранее в Штатах признали, что существующий миропорядок отмирает, ему на смену приходит новый, и изменения уже не получится остановить. В основе старых правил лежали интересы США, а новый порядок будет выстроен на синтезе традиций и принципов Китая, Индии, России.

Москва, Наталья Рязанова

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