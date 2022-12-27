Лавров уличил Пентагон в угрозе расправы над Путиным

Звучащие из Пентагона заявления о нанесении «обезглавливающего удара» по Кремлю являются угрозой лично для президента РФ Владимира Путина, считает министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Он призвал автора высказывания крепко подумать над своими словами.

«Некие «неназванные официальные лица» из Пентагона фактически пригрозили нанести по Кремлю «обезглавливающий удар», по сути, речь идет об угрозе физического устранения главы российского государства. Если такие идеи на самом деле кем-то вынашиваются, этот кто-то должен очень хорошо подумать о возможных последствиях подобных планов», – сказал министр в интервью ТАСС.

Лавров отметил, что дипломатические отношения России и США фактически заморожены по вине Белого дома под управлением Джо Байдена. Москва первой не идет на ухудшение отношений, но всегда исходит из принципа взаимности.

«Поддерживать нормальное общение с администрацией Байдена, декларирующей в качестве цели нанесение нашей стране стратегического поражения, объективно не получается. Конфронтационный антироссийский курс приобретает все более острый и всеобъемлющий характер», – добавил глава МИД РФ.

В Пентагоне признали, что больше не настаивают на том, чтобы Украина не наносила удары по российской территории.

Москва, Наталья Рязанова

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