Китай упрощает выдачу деловых, учебных и гостевых виз

Власти Китая упростят выдачу деловых, учебных и гостевых виз. Такое решение принято в связи с запланированным ослаблением карантинных ограничений для прибывающих в страну иностранцев, сообщил МИД КНР.

Кроме того, планируется оптимизировать контроль на пунктах пропуска через госграницу, восстановить трансграничный грузопоток до уровня, который существовал перед началом пандемии, передает ТАСС. Кроме того, власти страны намерены планомерно увеличивать международный поток китайских туристов.

Ранее сообщалось, что Китай с 8 января 2023 года отменит обязательный карантин по Covid-19 для въезжающих в страну иностранных граждан. Для въезда на территорию КНР потребуется только отрицательный тест на коронавирус, сделанный не более чем за 48 часов до приезда в страну.

Китай в начале декабря смягчил антиковидные ограничения, после чего в стране заметно выросла заболеваемость коронавирусом. Руководство одной из пекинских больниц признало, что каждый день к ним поступают порядка 500 тяжелобольных с Covid-19.

Пекин, Наталья Петрова

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