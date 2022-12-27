«Здесь надо не навредить»: кабмин РФ обдумывает инициативу о повышении налогов для релокантов

Правительство пока не сформировало позицию по налогообложению россиян, работающих из-за рубежа. Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов. По его словам, здесь важно не создавать негативных стимулов для бизнеса.

«Есть предложение депутатов, в принципе рассматривается это предложение», – сказал глава Минфина журналистам (цитата по «Прайм»). При этом он отметил, что позиция властей «окончательно не сформирована».

Силуанов добавил, что сейчас кабмин взвешивает предложения депутатов о повышении налогов для покинувших Россию граждан, после чего определится с позицией. «Мы могли бы, наверное, говорить о том, что, оказывая определенные услуги из-за рубежа на территории Российской Федерации, с этого может быть уплачен налог. И мы, собственно, хотим сделать так, чтобы налоги платились, не создавая никаких негативных стимулов», – пояснил министр.

Вместе с тем, введение более высокой ставки налогообложения для уехавших россиян может грозить рисками для бюджета. «Здесь надо не навредить. Потому что, если мы сделаем особые порядки налогообложения, то можем создать условия, когда бизнес будет не заинтересован платить в российский бюджет», – отметил Силуанов. По его словам, уехавшие россияне могут стать нерезидентами и вообще ничего не платить. «Зарегистрировать компанию, оказывать услуги на территории РФ, соответственно, ни НДФЛ, ничего не будет», – сказал Силуанов, передает ТАСС.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил о работе над отменой преференций для россиян, покинувших страну, и введением для них повышенной ставки налогообложения. В частности, обсуждается перспектива запретить нерезидентам заключать трудовой договор об удаленной работе по некоторым специальностям. Предполагается, что их перечень определит правительство РФ.

Позже замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев заявил, что основной целью изменения законодательства станут преференции для самозанятых и индивидуальных предпринимателей, уехавших из России.

Москва, Наталья Петрова

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