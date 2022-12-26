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Понедельник, 26 декабря 2022, 17:01 мск

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В Госдуме прокомментировали планы о повышении налогов для покинувших Россию граждан

Поправки в Налоговый кодекс приведут к увеличению отчислений со стороны самозанятых и индивидуальных предпринимателей, покинувших Россию. Об этом сообщил заместитель главы фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев в комментарии РИА «Новости».

По его словам, основной целью изменения законодательства станут преференции для самозанятых и индивидуальных предпринимателей, уехавших из России. «Если они работают по гражданско-правовым договорам, они у нас либо индивидуальные предприниматели, либо самозанятые. И для тех, и для других у нас созданы очень большие преференции – это должно быть урегулировано. Если люди покинули страну, находятся там, то в этом случае те льготы, которые мы специально создавали для тех, кто живет в стране, развивает здесь бизнес – они на тех, кто уехал, распространятся не должны», – пояснил Исаев.

О работе над отменой преференций для россиян, покинувших страну, и введением для них повышенной ставки налогообложения сообщал спикер Госдумы Вячеслав Володин. В частности, обсуждается перспектива запретить нерезидентам заключать трудовой договор об удаленной работе по некоторым специальностям. Предполагается, что их перечень определит правительство РФ.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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