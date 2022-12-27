СМИ: только треть голосовавших за Brexit довольна результатом

Все больше британцев высказывают разочарование от выхода страны из Евросоюза. Только треть голосовавших за Brexit в 2016 году считают, что все прошло успешно, пишет The Times.

Порядка 41% опрошенных YouGov заявили, что выход из ЕС прошел по худшему сценарию, чем предполагалось. 23% уверены, что Brexit ухудшил положение страны в мире, 34% – экономику, 41% – ситуацию с мигрантами.

Социолог Джон Кертис отметил, что число сторонников Brexit сокращается по естественным причинам. Большинство голосовавших «за» были пожилыми людьми, их остается все меньше. А молодежь во время голосования чаще выбирала вариант «против».

Недовольство британцев выходом из ЕС упоминали в своих прогнозах несколько авторов. Так, Saxo Bank предсказал большинство голосов за Лейбористскую партию на досрочных выборах в Великобритании в связи с их обещаниями вернуть страну в ЕС. На референдуме в ноябре 2023 года большинство британцев проголосует за отмену Brexit, считают аналитики.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев поставил возврат Великобритании в ЕС вторым пунктом в своем прогнозе вероятных событий 2023 года.

Лондон, Наталья Рязанова

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