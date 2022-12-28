В ЕП назвали следующие санкции против России

Для усиления давления на Россию Евросоюз может использовать ограничения в ядерной энергетике, снижение потолка цен на нефть, заявил депутат Европарламента от ФРГ Гуннар Бек.

Руководство ЕС готово добиваться снижения ценового потолка на российскую нефть, как и других санкций.

«Например, в арсенале – снижение предельного уровня цены на нефть. Возможны санкции против сотрудничества в области атомной энергетики. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан уже выразил свое несогласие с этой мерой», – сказал политик в интервью «Известиям».

Но Венгрии может просто добиваться исключения для себя и не пытаться остановить весь процесс с помощью вето. Так было с ценовым потолком на нефть, добавил депутат.

Согласование верхнего лимита цен на газ из России пока в дальней перспективе. Нынешние цены на рынке ниже возможного потолка, его установление ничего не изменит. Решение потребуется при новом скачке цен. Но тогда ценовой потолок может поставить под угрозу снабжение газом ЕС.

«Членам объединения придется дотировать разницу между более высокой рыночной ценой и предельной ценой на газ. Если они будут слишком неуступчивы в переговорах с поставщиками за пределами России, то под вопросом окажутся сами поставки», – спрогнозировал Бек.

США и их союзники намерены ужесточать санкции в отношении нефтяного экспорта из России. Американский Минфин анонсировал переговоры по снижению ценового потолка, который согласован на уровне 60 долларов за баррель российской нефти.

Москва, Наталья Рязанова

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