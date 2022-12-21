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Среда, 21 декабря 2022, 12:28 мск

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США и ЕС обсудят ужесточение потолка цен на российскую нефть

США и их союзники намерены ужесточить санкции в отношении нефтяного экспорта из России. Первый замминистра финансов США Адевале Адейемо анонсировал переговоры по снижению ценового потолка.

По его словам, Вашингтон намерен и дальше усложнять для Москвы продажу энергоресурсов и пополнение казны для финансирования специальной военной операции. Поэтому согласованный потолок цен на уровне 60 долларов за баррель не останется постоянным, цена будет снижаться, сказал чиновник в интервью Reuters.

Потолок цен планируется пересматривать каждые два месяца. Первые переговоры по изменению цены намечены на январь 2023 года.

Минфин США утвердил верхний лимит цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель. Мера начала действовать с 5 декабря одновременно с эмбарго ЕС на поставки нефти из РФ.

Кремль анонсировал ответные меры на введение ценового потолка, но конкретные решения пока не приняты. Специалисты обсуждают дополнительные предложения. Москва предупредила, что не будет продавать топливо странам, поддержавшим потолок цен.

Вашингтон, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Европа

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