Захарова назвала пиар-акцией США инициативу «мирного саммита»

Высказанная Киевом идея «мирного саммита» стала очередной пиар-акцией Вашингтона, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Штаты пытаются натянуть на киевский режим образ миротворца после примерки образов страдальцев и борцов за свободу Европы.

«Мы оцениваем эту бедовую идею как еще одну пиар-акцию Вашингтона, который пытается представить киевский режим теперь уже в образе миротворца. Страдальцами они уже были, либеральной демократией были, борцами за свободу Европы были», – сказала Захарова во время брифинга.

дипломат отметила, что «псевдо-миротворчество» проходит на фоне уничтожения мирного населения и объектов гражданской инфраструктуры.

«В таких условиях говорить о серьезности неких инициатив киевского режима и западных спонсоров не приходится. Просто невозможно это сделать», – добавила Захарова.

Киев предложил в годовщину начала специальной военной операции провести «мирный саммит» на площадке ООН и при посредничестве генсека организации Антониу Гутерреша. Основой для обсуждения должна стать «формула мира», предложенная президентом Украины Владимиром Зеленским. Условием участия России в мероприятии украинские власти назвали прохождение Москвой «необходимого международного суда».

В Германии аналитики допустили, что Украина хочет получить от саммита новые политические выгоды, а не возможность начать серьезные переговоры с Россией.

В Кремле заявили, что Россия никогда не следовала чужим условиям. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что Москва не намерена обсуждать мир по предложенной Киевом формуле.

Москва, Наталья Рязанова

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