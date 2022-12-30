МИД Украины отказался идти на уступки России по территории

Украина не уступит ни сантиметра своей территории при переговорах или на поле боя, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба. Киев видит своей задачей «запихнуть» Россию в ее границы и запереть.

Отчуждение каких-либо территорий не станет предметом обсуждения в случае начала переговоров, подчеркнул Кулеба.

«Позиция президента, позиция Украины максимально четкая: международно признанная граница Украины. И ни один квадратный сантиметр украинской земли не станет предметом дипломатических или военных уступок», – сказал он в интервью «РБК-Украина».

Россия тоже должна оставаться в своих границах. Причем, все выходы нужно держать на замке, чтобы не выпускать в мир ее «агрессию», заявил министр.

«Наша задача – создать такие условия, при которых экспансия России станет невозможной. То есть, из агрессивно-авторитарной страны она должна стать просто авторитарной, консервативной страной. Их нужно запихнуть в их границы и закрыть на замок. Пусть живут при своем царе-батюшке, только ни на кого не нападают», – пояснил глава МИД.

Кулеба заявил, что Киев ведет «дипломатию войны». Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель настаивал, что Киев должен «быть жестким и толкать в правильном направлении» ЕС.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не будет обсуждать «формулу мира» президента Украины Владимира Зеленского. Потому что Киев не готов к диалогу, а «лелеет иллюзию добиться при помощи Запада вывода наших войск с российской территории Донбасса, Крыма, Запорожья и Херсонщины».

Киев, Наталья Рязанова

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