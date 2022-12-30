«Выборы будут»: Песков рассказал о начинающихся в 2023 году электоральных процессах

Пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков заявил журналистам, что выборы президента России в 2024 году уже запланированы. По его словам, в 2023 году начнутся связанные с ними электоральные процессы.

«Что касается выборов – да, они у нас на 2024 запланированы. Поэтому с точки зрения начала электоральных процессов, наверное, они так или иначе последует», – сказал пресс-секретарь президента РФ, отвечая на вопрос, как повлияет на работу Путина тот факт, что предстоящий год – предвыборный.

Песков отметил, что для главы государства «это никогда не было главным». Он рассказал, что будет главным для Владимира Путина в последний перед президентскими выборами.

«Для президента главное – субстантивная работа и осязаемый результат этой работы. Тем более, когда речь идет о таком судьбоносном моменте в истории нашей родины, где ответственность всех кратно повышается. Поэтому главное будет – это наши дела, с которыми мы начали сталкиваться в этом году и которые нужно завершить на 100% эффективно и победоносно», – сказал представитель Кремля.

Ранее, в конце ноября глава российского государства заявил, что пока не решил, будет ли баллотироваться на новый президентский срок.

Москва, Наталья Петрова

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