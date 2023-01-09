Генсек ОБСЕ призвала оставить Россию в организации

Россия должна оставаться членом Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), считает генсек организации Хельга Шмид. По ее словам, это не значит, что остальные участники должны любезничать с российскими дипломатами.

«Я считаю, имеет смысл, чтобы Россия продолжала оставаться членом ОБСЕ», – сказала Шмид в интервью Die Welt.

При этом остальным участникам не обязательно «обмениваться дипломатическими любезностями» с коллегами из России, даже сидя за одним столом. Но сейчас ОБСЕ – единственная организация, объединившая всех важных субъектов для европейской архитектуры безопасности, добавила чиновница.

Киев и его западные союзники пытаются вытеснить Россию из международных организаций, ссылаясь на якобы агрессивные действия на территории Украины. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предрек ОБСЕ гибель, если в ее составе останется Россия.

Евросоюз вынес на обсуждение в ОБСЕ поиск «законных возможностей» использования замороженных российских активов для выплаты репараций Украине. Европейские специалисты подтвердили, что нельзя напрямую конфисковать замороженные российские активы из-за принципа государственного иммунитета. В ЕС заморожены 20 млрд евро «олигархов, поддерживающих Россию», а также 300 млрд евро финансовых ресурсов Центробанка России.

Вена, Наталья Рязанова

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