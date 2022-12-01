Боррель анонсировал обсуждение в ОБСЕ изъятия замороженных активов РФ

Главы МИД ОБСЕ обсудят «законные возможности» использования замороженных российских активов для выплаты репараций Украине, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

«Эти средства должны быть использованы для восстановления Украины. Мы обсудим все законные возможности, чтобы обеспечить оплату со стороны России причиняемых разрушений на Украине», – сказал Боррель перед заседанием 1 декабря, проходящим в польском Лодзе.

По его словам, Евросоюз заморозил 20 млрд евро «олигархов, поддерживающих Россию», а также 300 млрд евро финансовых ресурсов Центробанка России, передает агентство «Прайм». ЕС уже предложил создать структуру для управления замороженными российскими средствами и направления их Украине.

The Wall Street Journal отметила, что ЕС признал невозможность прямой конфискации активов России, замороженных на европейской территории. Главная «помеха» – принцип государственного иммунитета, не позволяющий распоряжаться активами ЦБ РФ.

Но Еврокомиссия предложила использовать прибыль от ликвидных активов РФ для выплат Украине. В ЕК признали, что только на поиск этих ликвидных активов могут уйти годы.

В середине ноября Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию о привлечении России к ответственности за конфликт на Украине и возмещении Москвой ущерба Киеву. МИД РФ предупредил, что Россия готова принять ответные меры, если Евросоюз дойдет до реальной конфискации собственности России или ее граждан.

Москва, Наталья Рязанова

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