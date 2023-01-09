Кремль назвал уткой «корейский вариант» раздела Украины

В Кремле отреагировали на информацию о том, что представители Москвы якобы проводят переговоры с европейскими чиновниками по урегулированию конфликта России и Украины, а в качестве варианта завершения боевых действий может рассматриваться «корейский сценарий».

«Никто об этом не говорит, это очередная утка», – заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Накануне секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что российское руководство может предложить «корейский вариант» урегулирования военного конфликта. Этот сценарий включает разделение территорий без подписания мирного договора и политического урегулирования, но с фактической остановкой боевых действий, как произошло с Северной и Южной Кореей, которые разделились по 38-й параллели.

«Россияне сейчас будут придумывать все что угодно. Точно знаю, что один из вариантов, которые они могут нам предлагать – это 38 параллель», – приводят слова Данилова украинские СМИ.

Тем временем, в правительстве Германии сообщили, что не располагают информацией о проведении замглавой администрации президента России Дмитрием Козаком неких переговоров с европейскими политиками по Украине.

«У меня нет такой информации», – сказал официальный представитель немецкого кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт, чьи слова приводит РИА «Новости».

Москва, Наталья Петрова

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