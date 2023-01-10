Армения отказалась от учений ОДКБ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что страна не будет принимать у себя учения «Нерушимое братство-2023». Ереван уже уведомил Объединенный штаб ОДКБ.

«Министр обороны Армении проинформировал Объединенный штаб ОДКБ о том, что в нынешней ситуации считаем нецелесообразным проведение учений ОДКБ на территории Армении. По крайне мере, в этом году такие учения в Армении не пройдут», – цитирует Пашиняна «Интерфакс».

Учения ОДКБ «Нерушимое братство – 2022», запланированные на 10-14 октября в Киргизии, также не состоялись. Власти страны заявили, что отменяют учения из-за недавнего конфликта с Таджикистаном. 1 января 2023 года Минобороны РФ подтвердило участие подразделений Сухопутных войск РФ в миротворческом учении ОДКБ в Армении.

Армения попросила помощи ОДКБ в связи с конфликтом с Азербайджаном, но Никол Пашинян отказался подписать проект Декларации СКБ ОДКБ «О совместных мерах по оказанию помощи Республике Армения». Он назвал документ недоработанным.

Ереван, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»