Военная помощь Запада Украине почти сравнялась с оборонным бюджетом России

Страны Запада и международные организации с начала специальной военной операции России на Украине оказали Киеву помощь на общую сумму более $150,8 млрд. Такая информация следует из подсчетов ТАСС на основе официальных заявлений властей государств-доноров и информации СМИ.

Почти треть этой помощи – $48,5 млрд – пошла на нужды ВСУ.

Отмечается, что общий объем западной помощи киевскому режиму с начала проведения СВО в 2,7 раза превысил ее бюджет на 2022 год ($55,5 млрд). При этом военная помощь Украине на сегодняшний день составляет уже 94,9% от оборонных расходов России за 2022 год, что составляет $51,1 млрд, следует из расчетов агентства.

Также указывается, что лидерами по предоставлению военной помощи Киеву являются США, Великобритания и Евросоюз. Так, Вашингтон выделил Киеву около $24,2 млрд – деньгами и различным оружием. Лондон передал Украине военной помощи на $3,6 млрд. ЕС через «Европейский фонд мира» выделил на военные нужды киевского режима $3,28 млрд. В эту сумму не входят пакеты помощи, направленной Украине странами – членами сообщества на двусторонней основе.

Напомним, в конце декабря президент США Джо Байден подписал бюджет страны на 2023 финансовый год, который предусматривает выделение $44,9 млрд на поддержку киевского режима и американских союзников по НАТО.

Оборонный бюджет США на 2023 год увеличивает ассигнования до рекордных $847,3 млрд с $778 млрд в прошлом году. Из них $10 млрд выделяются на военную помощь Тайваню, 800 млн – Украине. Еще $ 6 млрд пойдут на сдерживание России в Европе.

Москва, Наталья Петрова

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