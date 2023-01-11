Эстония потребовала сократить дипмиссию РФ до восьми человек

Власти Эстонии решили оставить в стране только восемь российских дипломатов. От Москвы потребовали забрать «лишних» людей до конца января, следует из заявления на сайте МИД Эстонии.

Послу РФ с Эстонии сообщили, что 1 февраля в дипмиссии должны остаться восемь дипломатов и 15 прикомандированных административно-технических и обслуживающих работников. Эстонский МИД заявил, что таким образом добивается паритета в численности посольских сотрудников в столицах двух стран.

«Учитывая, что сотрудники посольства России не занимаются продвижением отношений между Эстонией и Россией, мы видим, что нынешний размер российского представительства не оправдан. Эстония свела двусторонние отношения с РФ к абсолютному минимуму. Сейчас мы устанавливаем верхний предел количества российских дипломатов, работающих в Эстонии, чтобы добиться паритета», – заявил министр иностранных дел Урмас Рейнсалу.

В октябре эстонский парламент объявил Россию страной – «спонсором терроризма» и поддержал требование Украины лишить Россию статуса постоянного члена Совбеза ООН. Парламентарии Эстонии призвали все международное сообщество также утвердить за Россией статус спонсора терроризма.

Таллин, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»