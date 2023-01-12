В КНР увидели попытку возродить холодную войну в декларации НАТО и ЕС

НАТО и Евросоюз договорились сотрудничать для решения «общих проблем», которыми назвали политику России и Китая. Намеренно создавая себе врагов, альянс стремится продлить свое существование и возродить риторику времен холодной войны, пишет The Global Times.

НАТО и ЕС заявили, что выведут свое партнерство на «новый уровень». Играющие первую роль в альянсе США стараются продлить его жизнь, чтобы добиться послушания Европы.

«НАТО – пережиток холодной войны и давно потеряла смысл существования, но не жалеет сил, чтобы продлить свою жизнь», – пояснил китайский военный эксперт и телекомментатор Сун Чжунпин.

Сотрудничество РФ и КНР выставляют как угрозу, чтобы усилить значение сотрудничества Европы и НАТО. При этом они продолжают искать угрозы со стороны других стран, а не пытаются решить реальные проблемы: инфляция, топливный дефицит, добавил эксперт.

Подписанная ЕС и НАТО третья декларация ясно отражает эскалацию конфронтационного мышления на Западе, ранее характерного для НАТО как военного блока, считает помощник научного сотрудника Центра российских исследований Восточно-китайского педагогического университета Цуй Хэн.

По его мнению, «НАТО пытается сохранить «наследие» холодной войны и пытается усилить токсичную тенденцию». Эксперт надеется, что практическое влияние документа будет ограничено в краткосрочной перспективе.

ЕС и НАТО подписали очередную декларацию о сотрудничестве в штаб-квартире альянса в Брюсселе. Альянс ратует за продолжение военной помощи Украине якобы в интересах безопасности Европы.

Пекин, Наталья Рязанова

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