«Подвижек не ощутили»: Лукашенко заявил об исполнении союзных программ на 70%

Порядка 70% мероприятий по союзным программам с Россией выполнено, сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Но страна пока не ощутила «заметных подвижек» от реализации этих планов, сообщила пресс-служба главы государства.

Союзные программы прежде всего направлены на интеграцию в экономической сфере и создание условий для кооперации предприятий обеих стран. Но по некоторым направлениям случились заминки.

«Около 70% таких мероприятий уже выполнено. Однако часть идет с отставанием от согласованных графиков. Несмотря на выполнение большинства мероприятий, заметных подвижек, прежде всего в сферах энергетики, промышленности, транспорта, Беларусь пока не ощутила», – сказал президент на совещании по вопросам выполнения интеграционных программ Союзного государства.

Лукашенко подтвердил, что российская сторона готова принимать белорусских специалистов и делиться опытом. Минск тоже настроен на политику открытости и прозрачности. При этом, проводимые мероприятия никак не влияют на суверенитет обеих стран.

«Речи о том, что Россия или Беларусь поступаются своим суверенитетом, не шло и на сегодняшний день не идет, и идти не может. Просто нет необходимости, мы еще в том формате, в котором сотрудничаем с Россией, не выработались», – добавил президент.

Россия не намерена поглощать Белоруссия, заявил президент РФ Владимир Путин. Он отметил, что это не целесообразно.

Минск, Наталья Рязанова

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