Россия ввела санкции против британских чиновников и военных

МИД России объявил о расширении санкционного списка в отношении граждан Великобритании. Под санкции попали 36 человек, включая двух членов правительства.

В министерстве отметили, что британские власти прямо отказались от выстраивания диалога с Россией. Вместо этого Лондон проводит интенсивную кампанию с целью дискредитации Москвы, потворствуют разжиганию русофобии, в том числе с помощью фейков о России.

«В связи с антироссийским курсом правительства Великобритании принято решение дополнительно включить в российский «стоп-лист» ряд членов кабинета министров, представителей силовых ведомств и журналистского корпуса Соединенного Королевства (всего 36 человек)», – говорится в сообщении на сайте российского МИД.

В министерстве предупредили об ответных мерах в связи с враждебными действиями и агрессивной риторикой официальных лиц королевства. При этом, «поддержка неонацистского киевского режима будет дорого стоить его западным хозяевам».

Великобритания ужесточила санкционное давление на Россию после начала специальной военной операции. Лондон несколько раз расширял санкционные списки. Так, 13 декабря был введен новый пакет санкций против высокопоставленных российских военных.

Москва, Наталья Рязанова

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