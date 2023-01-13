«Могут выпустить ракету по американцам»: украинских военных требуют не пускать в США

Сенатор-республиканец из американского штата Оклахома Нэтан Дам потребовал не пускать украинских военных на территорию штата для обучения применению системы ПВО Patriot. Политик подал соответствующую резолюцию. В ней он назвал неприемлемым решение Вашингтона направить на территорию штата военнослужащих ВСУ, где они должны обучаться использованию ракетных систем.

«Последнее, что нам нужно, это чтобы они (украинские военные – прим. ред.) по ошибке выпустили ракету по Оклахоме, убив наших граждан», – отметил республиканец. Своим мнением он поделился в своих соцсетях. Сенатор привел в качестве примера инцидент с украинской ракетой, упавшей на территории Польши, в результате чего погибли два мирных жителя.

Дам призвал тех, кто согласен с заявлением о том, что украинский конфликт на Украине не является делом США, сделать репост его записи.

Ранее на этой неделе Пентагон подтвердил информацию американских СМИ о том, что украинские военные начнут осваивать ЗРК Patriot на военной базе Форт-Силл в штате Оклахома на следующей неделе. В ходе обучения, которое продлится несколько месяцев, будут подготовлены 90-100 украинских военнослужащих.

На Украину будут поставлены две батареи Patriot, одна – из США, другая – из ФРГ. Киевский режим рассчитывает начать использовать эти системы ПВО к середине весны.

Со своей стороны посол России в США Анатолий Антонов заявил, что решение США об обучении украинских военных применению Patriot на американской территории является подтверждением де-факто участия Вашингтона в украинском конфликте.

Москва, Наталья Петрова

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