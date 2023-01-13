В МИД раскрыли попытки Киева запретить переговоры с Москвой

Киев не только не готов к обсуждению решений для конфликта, но и пытается законодательно запретить мирные переговоры, заявил посол РФ в Турции Алексей Ерхов.

«Киев сейчас не готов к миру, он продолжает выдвигать различные условия для начала переговоров. Он даже пытается запретить возможность проведения переговоров на юридическом уровне», – цитирует дипломата Yeni Şafak.

Ерхов привел в качестве примера отказ украинской стороны от перемирия на Рождество. На российский жест доброй воли Киев ответил обстрелом.

«Мы еще раз убедились, что те, кто находится у власти в Киеве, хотят войны», – добавил посол.

В МИД России отметили, что России и Украине лучше вести переговоры напрямую, поскольку западные посредники часто пытаются влиять на ход обсуждения, решая собственные задачи.

Анкара, Наталья Рязанова

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