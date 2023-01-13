В МИД РФ назвали лучшим вариантом прямые переговоры Москвы и Киева

Переговоры о разрешении конфликта на Украине должны проходить напрямую между Москвой и Киевом, считает директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук. По его мнению, западные посредники часто пытаются влиять на договоренности, решая собственные задачи.

«Если и когда эти контакты возобновятся, то они, скорее всего, тоже будут прямыми. И это было бы лучшим вариантом, поскольку, как показывает практика, западные посредники часто преследуют собственные цели и пытаются влиять на ход переговоров, действуя не для урегулирования конфликта, а в собственных политических и экономических интересах», – сказал дипломат в интервью ТАСС.

Полищук напомнил, что в 2022 году российская и украинская делегации общались напрямую: по видеосвязи и на площадках, предоставленных Белоруссией и Турцией.

«До сих пор мы только напрямую с украинцами и общались. В феврале-апреле прошлого года три раунда российско-украинского диалога проходили в Белоруссии и один в Турции. Затем практически ежедневные контакты осуществлялись по видеосвязи», – добавил он.

Переговорный процесс остановился по инициативе украинской стороны. МИД РФ признал, что Киев выдвигал невыполнимые требования, постоянно менял свою позицию, что затрудняло поиск дипломатических решений. Президент Украины Владимир Зеленский несколько раз настаивал на встрече с президентом Владимиром Путиным, а позже отказался вести переговоры с Россией при нынешнем главе государства. Предложенная Зеленским «формула мира» предполагает полную отмену итогов референдумов по присоединению к РФ новых регионов.

Москва неоднократно подтверждала готовность к переговорам и ждала соответствующего сигнала от Киева. Вместе с тем, Россия отказалась обсуждать завершение конфликта по формуле Зеленского, требующего репараций, проведения трибунала и отказа от новых регионов.

Свое посредничество в организации переговоров между Москвой и Киевом предлагали президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, экс-премьер Италии Сильвио Берлускони, а Ватикан обещал организовать площадку для встречи делегаций. В то же время, Белый дом заявил, что время для мирных переговоров России и Украины еще не наступило.

Москва, Наталья Рязанова

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