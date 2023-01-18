В Кремле ответили на заявление Киева об условиях для переговоров с Москвой

Пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков отреагировал на заявление пресс-секретаря украинского президента Сергея Никифорова о том, что Киев не отказывается от переговоров с Москвой, если они будут основываться на принципах территориальной целостности и суверенитета Украины. Он напомнил, что Киев на законодательном уровне ввел запрет на переговоры.

«Судя по законодательству, Украина с правовой точки зрения исключает для себя возможность переговоров», – заявил представитель Кремля РИА «Новости», отвечая на вопрос, приемлемы для России принципы, предлагаемые Киевом для переговоров, в частности, требование репараций.

Ранее пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил, что Киев готов серьезно рассмотреть вопрос о возобновлении переговоров с Москвой, если они будут основываться на универсальных принципах международного права. По его словам, речь идет в том числе об уважении к уставу ООН, территориальной целостности и суверенитету, верховенства права, а также компенсации ущерба и гарантий того, что подобный конфликт больше не произойдет.

Диалог между Россией и Украиной был прекращен прошлой весной по инициативе Киева после трех раундов переговоров по мирному урегулированию конфликта. В октябре президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который закрепил отказ Киева от дальнейших переговоров с Россией, пока ее президентом является Владимир Путин.

Надо отметить, что Москва неоднократно подтверждала готовность к переговорам с Киевом. Вместе с тем, Россия отказалась обсуждать завершение конфликта по формуле Зеленского, требующего репараций, проведения трибунала и отказа от новых регионов.

Москва, Наталья Петрова

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