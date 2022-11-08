Ватикан предложил посредничество в переговорах между Россией и Украиной

Ватикан предложил свою территорию для проведения российско-украинских переговоров. Также Ватикан готов стать посредником в решении украинского конфликта.

Подобное предложение прозвучало после встречи папы римского Франциска и президента Франции Эммануэля Макрона в конце октября. Теперь Ватикан вновь активизировал «дипломатические усилия по решению украинской проблемы».

«Мы проводим работу по сближению, поиску решений», – цитирует понтифика «Интерфакс».

Ранее Австрия предлагала свою территорию в качестве нейтрального места встречи делегаций России и Украины. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил стать посредником в случае российско-украинских переговоров. На турецкой территории уже проходила встреча делегаций Москвы и Киева по вопросу прекращения конфликта. Также Анкара принимала переговорный процесс о вывозе украинского зерна из черноморских портов.

Ватикан, Наталья Рязанова

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