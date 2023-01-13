Турчак заявил о сохранении отсрочки от мобилизации для многодетных отцов

Первый зампредседателя Совета Федерации, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак сообщил, что отсрочка от мобилизации для отцов троих и более детей сохраняется.

«Соответствующая директива Генштаба, выпущенная в октябре, продолжает и продолжит действовать», – написал политик в своем телеграм-канале.

Турчак отметил, что вопрос об отсрочке от мобилизации для многодетных отцов отработан с Минобороны России, чтобы «прекратить все спекуляции на эту тему».

Ранее председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина сообщила со ссылкой на члена СПЧ Ирину Киркору о том, что Генштаб Вооруженных сил России в конце декабря отменил отсрочку от частичной мобилизации отцам с тремя и более детьми. Об этом также сообщил военный комиссар Забайкальского края Юрий Шувалов.

Москва, Наталья Петрова

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