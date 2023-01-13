Генштаб ВС РФ отменил отсрочку от мобилизации для многодетных отцов

Генштаб Вооруженных сил России отменил отсрочку от частичной мобилизации многодетным отцам с тремя и более детьми. Об этом сообщила председатель комитета Госдумы РФ по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина в своем телеграм-канале со ссылкой на члена СПЧ Ирину Киркору.

«Встретилась сегодня с членом Совета по правам человека Ириной Киркорой, которая входит в экспертный совет нашего комитета и в рабочую группу по проекту ФЗ «О психологической помощи населению РФ». <…> К сожалению, Ирина Валерьевна подтвердила опасения об отмене пункта Директивы Генштаба от 04.10.2022 г. об отсрочках при проведении частичной мобилизации отцов многодетных семей с тремя детьми», – написала парламентарий вечером 12 января.

Документ об этом был направлен в военкоматы в конце декабря прошлого года за подписью начальника Генштаба Валерия Герасимова, передает Нина Останина слова Ирины Киркоры. Данную информацию подтвердил Киркоре представитель Генштаба.

Как отметила Останина, «тот факт, что частичная мобилизация завершена, означает, что призывать отцов с тремя детьми не будут». Она предположила, что директива издана потому, что «возвращать уже находящихся в зоне СВО очень тяжело». «Но ведь это тоже можно и нужно было разъяснить!», – добавила депутат.

Сегодня, 13 января, отмену права на отсрочку от мобилизации для многодетных отцов подтвердил военный комиссар Забайкальского края Юрий Шувалов. «Решение о предоставлении отсрочки многодетным отцам отменено начальником Генерального штаба решением от 21 декабря. Документ от 4 октября отменен полностью», – приводит слова военкома издание Chita.ru. Директива Генштаба давала право на отсрочку от частичной мобилизации отцам с тремя и более детьми в возрасте до 16 лет.

Напомним, в октябре прошлого года депутаты Госдумы рассматривали, но в итоге не приняли законопроект об отсрочке от мобилизации многодетных отцов и отцов детей с инвалидностью. Отмечалось, что депутаты-единороссы отказались участвовать в голосовании по поправкам. Член комитета Госдумы по обороне, единоросс Андрей Гурулев объяснил отказ парламентариев голосовать тем, что на фоне завершающейся частичной мобилизации необходимости в скорейшем принятии закона нет. Об этом он заявил в комментарии RTVI.

Москва, Наталья Петрова

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