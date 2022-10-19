«Это нецелесообразно»: ЕР отказалась голосовать за поправки об отсрочке многодетных отцов от мобилизации

Депутаты Госдумы отклонили законопроект об отсрочке от мобилизации многодетных отцов и отцов детей с инвалидностью. Об этом заявила глава думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина.

По ее словам, депутаты-единороссы отказались участвовать в голосовании по поправкам. Члены других фракций поддержали поправки. «110 депутатов Госдумы проголосовали за поправки (КПРФ, ЛДПР, СР, Новые люди). Трое воздержались (ЕР). Остальные единороссы и вовсе не голосовали», – написала она в своем телеграм-канале.

Таким образом, «законом нам не удалось закрепить освобождение от мобилизации многодетных отцов (трое и больше детей до 18 лет), отцов детей-инвалидов и единственных сыновей/дочерей», – отметила депутат.

Авторы поправок – депутаты от КПРФ – не будут отзывать их и направят на рассмотрение региональным властям. Если депутаты из регионов дадут положительное заключение, законопроект будет вынесен на первое чтение в Госдуму, добавила Останина.

Ранее председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картопалов сообщил «Парламентской газете», что Минобороны РФ добавило в группу не подлежащих призыву по частичной мобилизации отцов с тремя детьми до 16 лет. По его словам, документ проходит по категории «для служебного пользования», в связи с чем официально не опубликован.

Меж тем член комитета Госдумы по обороне, единоросс Андрей Гурулев объяснил, почему единороссы не стали голосовать по предложенному КПРФ законопроекту. «Сейчас, когда уже завершается частичная мобилизация, это делать нецелесообразно», – заявил парламентарий в комментарии RTVI. По мнению Гурулева, принимать такой закон нужно было до начала частичной мобилизации или после ее окончания. «А не сейчас, во время частичной мобилизации, возить [людей] туда-обратно», – сказал он. По словам депутата, тех многодетных отцов, кого успели призвать и кто уже занят выполнением боевых задач, возвращать домой не станут. Парламентарий при этом заверил, что в соответствии с разъяснениями Генштаба сейчас отцов троих детей уже не призывают.

Москва, Наталья Петрова

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