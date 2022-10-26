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Среда, 26 октября 2022, 14:06 мск

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Минобороны расширило условия отсрочки от частичной мобилизации для отцов

Минобороны России освободило от призыва в рамках частичной мобилизации отцов двоих детей, если их жены находятся как минимум на 22-й неделе беременности. Кроме того, отсрочку получали отцы детей-инвалидов. Об этом сообщила глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина в своем телеграм-канале.

«Только что созвонилась с заместителем министра обороны Николаем Панковым. Наши изменения в директиву Генштаба касательно освобождения от частичной мобилизации отца двоих детей, жена которого на 22-й неделе беременности – принята!», – написала парламентарий.

«Также в директиву внесена еще одна поправка – от частичной мобилизации освобождены отцы детей-инвалидов вне зависимости от количества детей в семье!», – добавила она.

Останина подчеркнула, что Минобороны попросило ее не настаивать на принятии поправок в закон «О мобилизации» до окончания спецоперации, поскольку директива действует до окончания СВО.

«Проговорим с коллегами этот момент отдельно, однако глава комитета Госдумы по обороне уже пообещал мне лично поддержать наши поправки после СВО», – отметила она.

Москва, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»

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