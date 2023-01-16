В КНР отметили провал антироссийского плана Запада

Запад не смог организовать глобальный альянс и дать отпор России, считает профессор Ольборгского университета в Дании Ли Син. Более половины населения мира симпатизирует России или Китаю и не стремится выбирать сторону.

Глобальный демократический альянс против России не сложился, поскольку все страны мира взаимно зависимы друг от друга. «Запад не должен ожидать, что мировые лидеры поставят под угрозу свои глобальные связи, начав принимать стороны в политике», – написал ученый в своей статье для South China Morning Post.

Ли Син напомнил об исследовании Кембриджского университета, выявившего популярность России и Китая в мире. При этом, многие страны на себе испытали двойные стандарты политики Запада.

«Из 6,3 млрд человек, проживающих в других частях света помимо Запада, 66% испытывают положительные чувства к России и 70% положительно относятся к Китаю», – указал эксперт.

Ранее в КНР уличили НАТО в стремлении возродить риторику времен холодной войны благодаря совместной декларации с ЕС. США пытаются получить послушание Европы, используя для этого все возможные способы.

Пекин, Наталья Рязанова

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