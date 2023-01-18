США подготовили «тайный план» против России, заявил политический обозреватель Скотт Хортон. По его словам, подобную схему Штаты уже провернули в Афганистане.

Согласно этому плану, Вашингтон стимулировал антироссийские настроения в западной части страны.

«Их план состоял в поддержке повстанческого движения! Возможно, в западной части против российских сил на востоке», – заявил Хортон в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

По его словам, в ходе конфликта в Афганистане официальный Вашингтон «поддерживал моджахедов, в том числе Усаму бен Ладена». И это помогло Штатам «удачно обанкротить СССР». Поэтому теперь задачей США стало затягивание конфликта на Украине.

В КНР отметили, что Запад не смог организовать глобальный альянс и дать отпор России. Более половины населения мира симпатизирует России и не стремится терять свои глобальные связи, начав принимать стороны в политике.

Вашингтон, Наталья Рязанова

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