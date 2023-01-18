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Конфликт на Украине

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NewDayNews.ru

Среда, 18 января 2023, 10:15 мск

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Захарова ответила на призыв главы ЕК дать Киеву все возможное оружие

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала призыв главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен обеспечить Киев оружием.

Урсула фон дер Ляйен на полях Всемирного экономического форума в Давосе заявила, что Украине нужно отправить любое оружие, которое она может использовать в конфликте с Россией.

«Глава Еврокомиссии призвала дать Украине любое оружие. Ядерное, что ли?» – задалась вопросом Захарова в своем телеграм-канале.

Постоянный представитель КНР при ООН Чжан Цзюнь предупредил, что поставки оружия на Украину приведут к еще большей конфронтации и усугубят конфликт. Телеканал CNN отметил, что Украина стала лабораторией для испытания американского оружия. Благодаря конфликту Вашингтон может изучить, как работают его системы вооружений в условиях интенсивного использования.

Москва, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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