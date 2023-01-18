Путин назвал целью СВО прекращение начавшейся в 2014 году войны в Донбассе

Россия стремится прекратить войну в Донбассе, начавшуюся в 2014 году, заявил президент РФ Владимир Путин. Страна не могла оставить без защиты людей, проживающих на исконно российских территориях.

«Начали истреблять проживающих там людей только за то, что они связывают себя с русской культурой, с русским языком и с традициями своего народа, своих предков. Полномасштабные боевые действия в Донбассе с 2014 года не прекращались. Все, что мы делаем сегодня, в том числе, в специальной военной операции, это попытка прекратить эту войну», – сказал Путин на встрече с ветеранами Великой Отечественной войны и жителями блокадного Ленинграда.

Фрагмент видеозаписи встречи опубликовал телеграм-канал «Пул №3».

Президент отметил, что Москва долгое время пыталась договориться с Киевом. Теперь понятно, что попытки провалились из-за обмана другой стороны.

«Не в первый раз с нами такое происходит и случается. Тем не менее мы сделали все возможное для того, чтобы урегулировать эту ситуацию мирными средствами. Сейчас стало очевидным, что это по определению было невозможно», – добавил Путин.

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин призвал устроить трибунал для экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель, бывшего президента Франции Франсуа Олланда и руководства киевского режима за подготовку Третьей мировой войны. Должностные лица признались в намеренном затягивании конфликта, который мог грозить гибелью огромному числу людей, но эти замысли были сорваны началом СВО.

Москва, Наталья Рязанова

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