Еврейский конгресс потребовал извинений Лаврова за сравнение США с Гитлером

Европейский еврейский конгресс назвал постыдным сравнение коалиции США и их союзников с Адольфом Гитлером. Организация потребовала от главы МИД РФ Сергея Лаврова извинений за его слова.

«Мы шокированы и потрясены постыдным сравнением, проведенным министром Лавровым между действиями коалиции демократических стран и преследованием и убийством Гитлером шести миллионов евреев во время Холокоста», – говорится в заявлении на сайте еврейского конгресса.

Президент ЕЕК Ариэль Музикант заявил, что Сергей Ларов должен «недвусмысленно извиниться и отозвать эти комментарии».

Во время пресс-конференции Лавров сравнил стремление США добиться поражения России в конфликте на Украине с действиями Наполеона и Адольфа Гитлера. «Так же, как Гитлер хотел окончательно решить «еврейский вопрос», сейчас, если вы почитаете западных политиков, они однозначно говорят, что Россия должна претерпеть стратегическое поражение», – сказал глава МИД РФ.

В марте во время выступления перед депутатами израильского Кнессета президент Украины Владимир Зеленский сравнил Россию с Третьим рейхом, а приверженцев киевскому режиму с еврейским народом. В МИД РФ тогда напомнили, что именно жившие в УССР евреи оказались перед лицом физического уничтожения от рук местных приспешников нацистов. «Нынешние украинские неонацисты ничем не отличаются от своих идейных предшественников времен Великой Отечественной войны, ни у кого не должно вызывать сомнений. Достаточно вспомнить трагедии 2 мая 2014 г. в Одессе и 9 мая 2014 г. в Мариуполе», – сказала представитель МИД Мария Захарова.

Москва, Наталья Рязанова

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