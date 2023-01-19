МИД РФ отверг претензии Еврейского конгресса из-за слов Лаврова о США и Гитлере

МИД России ответил на требование Европейского еврейского конгресса об извинениях главы ведомства Сергея Лаврова за сравнение действий коалиции США и их союзников по отношению к РФ с политикой Адольфа Гитлера. В российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что «мнение организации, которая много лет игнорировала катастрофический уровень антисемитизма на Украине, неинтересно».

В МИД РФ указали на то, что «Европейский еврейский конгресс сумел не заметить символику СС, свастики и глорификацию нацистских коллаборационистов киевским режимом» (цитата по «Ленте.ру»).

«Структура себя дискредитировала на этом направлении», – заключили на Смоленской площади.

Накануне на пресс-конференции в Москве Сергей Лавров сравнил стремление США добиться поражения России в конфликте на Украине с действиями Наполеона и Адольфа Гитлера. «Так же, как Гитлер хотел окончательно решить «еврейский вопрос», сейчас, если вы почитаете западных политиков, они однозначно говорят, что Россия должна претерпеть стратегическое поражение», – заявил глава МИД РФ.

В Европейском еврейском конгрессе сочли слова Лаврова «постыдными» и потребовали от него извинений. В заявлении организации отмечается, что конгресс «шокирован и потрясен» сравнением Лаврова политики США и ее союзников с убийством Гитлером шести миллионов евреев во время Холокоста.

Москва, Наталья Петрова

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