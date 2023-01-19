Россия ввела санкции против 31 чиновника и журналиста из Новой Зеландии

МИД России объявил о персональных санкциях в отношении чиновников, журналистов и общественных деятелей Новой Зеландии. Ограничения введены как ответная мера на новые антироссийские санкции новозеландских властей.

В министерстве отметили, что руководство Новой Зеландии поддержало русофобскую кампанию «коллективного Запада» и приняло очередной пакет санкций против РФ.

«Въезд в нашу страну на бессрочной основе закрывается дополнительно для 31 новозеландца из числа представителей власти, журналистов и общественных деятелей, вовлечённых в раскрутку антироссийской повестки дня и поддержку режима в Киеве», – говорится в сообщении российского МИД.

Москва пообещала продолжить работу над «стоп-листом», поскольку официальный Веллингтон не намерен отказываться от антироссийского курса.

В ноябре Новая Зеландия увеличила до 1,2 тыс. список граждан России и Белоруссии, в отношении которых действуют ограничения. Ужесточение санкционного режима с момента начала специальной военной операции свели на нет двустороннюю торговлю между Москвой и Веллингтоном.

Веллингтон, Наталья Рязанова

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