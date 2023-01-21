США рекомендовали Киеву вывести войска из Артемовска для подготовки «стратегического наступления»

США рекомендуют Украине вывести украинские силы из Артемовска (Бахмута) в Донецкой народной республике и начать подготовку к наступлению на юге страны. Об этом сообщил AFP высокопоставленный чиновник в администрации президента США.

Как отметил собеседник агентства, боевые действия в Артемовске мешают ВСУ готовиться к ожидаемому весеннему «стратегическому наступлению» на юге Украины. По его мнению, «чем дольше будут продолжаться бои, тем больше ситуация будет складываться в пользу России, обладающей большими артиллерийскими ресурсами и численным преимуществом», передает ТАСС.

Неназванный представитель администрации США считает, что Киеву следовало бы вывести подразделения ВСУ из Артемовска и тем самым не расходовать ресурсы на малозначимую цель. Вместо этого украинских военных выгоднее направить на обучение под руководством США, чтобы в дальнейшем сформировать «хорошо вооруженные подразделения, способные начать наступление на юге», рассуждает источник.

Чиновник при этом отметил, что на Украину «уже поступает оружие для наступления».

Накануне врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что благодаря продвижению российских сил Артемовск близок к оперативному окружению.

В тот же день глава объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что в 2023 году украинской армии вряд ли удастся вытеснить российские вооруженные силы со всех занятых территорий.

Москва, Наталья Петрова

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