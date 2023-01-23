Польша пригрозила ФРГ изоляцией в случае отказа дать Украине танки

Международная изоляция грозит ФРГ, если немецкие власти не разрешат отправить на Украину танки Leopard, заявил замминистра иностранных дел Польши Аркадиуш Мулярчик.

«Германия, не соглашаясь на отправку танков Украине, оказывается в международной изоляции. Если они по-прежнему будут придерживаться этой позиции, то их положение будет крайне слабым», – цитирует дипломата РИА Новости.

Мулярчик отметил, что «немцы и французы хорошо понимают»: вопрос касается не только «победы на Украине, но и американского влияния в Европе».

Ранее Берлин обещал, что не будет препятствовать, если Варшава отправит Киеву свои танки Leopard 2. Однако в целом вопрос о передаче танков третьими странами остался нерешенным. Министр обороны ФРГ Борис Писториус заверил, что решение будет принято в ближайшее время, «каким бы оно ни было».

Президент Украины Владимир Зеленский уже заявил, что военная помощь в виде 10 или 50 танков не решит проблему, ведь у России техники все равно больше. Но получение танков из Европы поможет мотивировать украинцев в конфликте с Россией.

Варшава, Наталья Рязанова

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