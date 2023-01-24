МИД Финляндии собрался в НАТО без Швеции, в Минобороны не согласились

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто допустил, что заявку страны на вступление в НАТО будут рассматривать отдельно. Это возможно, если согласование членства Швеции слишком затянется.

«Финляндии, возможно, придется пересмотреть свою заявку на одновременное членство в НАТО со Швецией, если заявка Швеции будет отложена на более длительный срок», – сказал министр в интервью Yle aam.

Он подтвердил, что совместное вступление в альянс было бы лучшим вариантом для безопасности обеих стран. Но трехсторонние переговоры с Турцией вряд ли состояться в ближайшие недели, уверен Пекка Хаависто. Он предположил, что подвижки возможны только после президентских и парламентских выборов в Турции, запланированных на 14 мая, пишет Helsingin Sanomat.

Глава финского Минобороны Микко Савола не согласился с Хаависто насчет возможности вступления в НАТО по одиночке. Он призвал не спешить и завершить процедуру согласно плану.

«Сейчас важно сохранять холодную голову. Мы подали заявку на членство в НАТО одновременно со Швецией. В интересах Финляндии, Швеции и НАТО закончить [процедуру] вместе», – написал Савола на своей странице в сервисе микроблогов.

Турция выступила против членства Швеции и Финляндии в НАТО еще на стадии подачи этими странами заявок. Отношения Стокгольма и Анкары еще ухудшились после протестов в североевропейской стране. Участники акции сожгли Коран около турецкой дипмиссии, после чего Анкара отказала Швеции в поддержке ее заявки на вступление в НАТО

Хельсинки, Наталья Рязанова

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