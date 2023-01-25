США обучали украинских военных задолго до начала СВО – экс-глава Госдепа Помпео

Соединенные Штаты обучали украинских военнослужащих в течение очень длительного времени, признал бывший госсекретарь США Майк Помпео.

По его словам, ему пришлось не раз побывать на юго-востоке Украине в бытность главой ЦРУ. Помпео уточнил, что Вашингтон тогда помогал украинским силам специального назначения различными методами.

«Вы должны знать, что украинские вооруженные силы обучались в США в течение очень долгого времени», – сказал политик в эфире подкаста Fox News (цитата по РИА «Новости»).

Помпео возглавлял ЦРУ в 2017-2018 годы. Пост госсекретаря США он занимал с 26 апреля 2018 года по 20 января 2021-го.

Напомним, 16 января глава Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Марк Милли сообщил о начале расширенной боевой подготовки украинских военных в Германии. По его словам, американские инструкторы обучат около 500 военных. Тренировка продлится пять-восемь недель. Обучение направлено на оттачивание навыков общевойскового боя. Это, как рассчитывают в Пентагоне, подготовит украинских военных к новому крупному наступлению на российские позиции.

Москва, Наталья Петрова

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