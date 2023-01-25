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Среда, 25 января 2023, 16:04 мск

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Лавров уличил Запад в колониальной политике в отношении русскоязычного населения Украины

Фото: сайт МИД РФ

Запад использует Украину для ведения гибридной войны против России, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. А в отношении русскоязычных людей проводится неприкрытая колониальная политика.

Во время визита в Анголу российская делегация поделились своими оценками событий на Украине. Особое внимание дипломаты обратили на политику Запада, которую он проводит в отношении России, используя киевский режим.

«Мы привлекли внимание к тем действиям Запада, которые в течение многих лет создавали причины для прямого использования Украины в качестве инструмента тотальной гибридной войны против нашей страны и использования Украины для проведения откровенно колониальной политики в отношении русскоязычного населения страны», – сказал министр во время итоговой пресс-конференции.

Трансляция велась на сайте МИД России.

Ранее спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин обратил внимание, что Украина лишилась способности существовать как государство. Киевский режим потерял самостоятельность и сделал страну американской колонией.

Москва, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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