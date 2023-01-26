Песков заявил, что Зеленский давно не оппонент для Путина

Президент Украины Владимир Зеленский давно перестал быть оппонентом для президента РФ Владимира Путина, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Представитель Кремля прокомментировал признание Зеленского, что он не заинтересован в переговорах с президентом Путиным и встречах на высшем уровне.

Песков усомнился, что на подобный выпад нужно отвечать. Он напомнил, как проявил себя Зеленский в качестве политика: не выполнил обещания избирателям, данные перед президентскими выборами.

«Он не решил проблему Донбасса, он не выполнил Минские договоренности, более того, как выяснилось, он не собирался их выполнять, он готовился к войне. Он сам давно перестал быть возможным оппонентом для президента Путина», – сказал представитель Кремля журналистам.

Владимир Зеленский несколько раз требовал встречи с Владимиром Путиным, а позже заявил, что не намерен вести переговоры с Россией, пока там не сменится руководитель. В конце 2022 года Зеленский выступил с прямыми угрозами жизни Владимира Путина.

Москва, Наталья Рязанова

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